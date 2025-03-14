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Втік після вистрілу: поліція оприлюднила фото підозрюваного у вбивстві Ганула

П'ятниця 14 березня 2025 12:56
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Втік після вистрілу: поліція оприлюднила фото підозрюваного у вбивстві Ганула Фото: активіст Дем'ян Ганул (facebook.com/demianganul)
Автор: Валерія Поліщук

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження чоловіка, причетного до умисного вбивства активіста Дем'яна Ганула, яке сталося сьогодні в центрі Одеси. Поліція також опублікувала фото підозрюваного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

Поліція звертається до громадян із проханням надати будь-яку інформацію, яка може допомогти у розшуку підозрюваного за номерами:

  • (380) 732555126
  • (380) 949498364
  • або звернутися на спецлінію "102".

Фото: підозрюваний у вбивстві Ганула (facebook.com/gunp.odesa)

Вбивство Ганула

14 березня в центрі Одеси невідомий застрелив чоловіка. Спочатку поліція не розголошувала особу загиблого, але джерела РБК-Україна повідомили, що йдеться про одеського активіста Дем’яна Ганула.

За даними правоохоронців, напад стався у Приморському районі міста, а повідомлення про стрілянину надійшло до поліції о 10:30. Після скоєння злочину нападник втік, а правоохоронці розпочали розслідування.

У зв’язку з убивством до Одеси направлено слідчо-оперативну групу та полк Національної поліції. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що справа перебуватиме під його особистим контролем.

Крім того, правоохоронці вже мають конкретні зачіпки у справі. Наразі оперативники та слідчі працюють над встановленням особи нападника та його затриманням.

Нацполіція вже відкрила кримінальне провадження за фактом убивства Демʼяна Ганула.

Все, що відомо про Демʼяна Ганулу, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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