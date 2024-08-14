Дружина Анатоліча відповіла на чутки про четверту вагітність

Так, у своїх stories Юла опублікувала скріншот коментарів підписників, які під одним з її дописів припустили, що вона знову при надії.

Зі слів знаменитості, вона не вагітна, і пока пара вирішила зупинитись на трьох дітях.

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PR-менеджерка з гумором зазначила, що, можливо, виглядає вагітною через те, що щойно поїла.

"Ну хто ж не їсть на весіллі?", - зазначила вона.

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До слова, Анатолій Анатоліч і Юла виховують трьох дітей: 13-річну Алісу, 11-річну Лоліту та 2-річного сина Ніла. Через місяць після початку повномасштабної війни телеведучий вивіз дружину і дітей до Франції.

Там сім'я шоумена якийсь час безкоштовно жила в маленькому містечку Муан-Сарту, а згодом перебралася до Парижа, де доньки зірки вступили до престижної школи.

Багатодітний батько час від часу виїжджав з України відвідати сім'ю, а на початку березня 2023 року забрав рідних до Києва.