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Дружина Анатоліча відповіла на чутки про четверту вагітність

Юла і Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина ведучого Анатолія Анатоліча, PR-менеджерка Юлія Яцечко (Юла), прокоментувала чутки про те, що вона вагітна четвертою дитиною.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram піарниці.

Так, у своїх stories Юла опублікувала скріншот коментарів підписників, які під одним з її дописів припустили, що вона знову при надії.

Зі слів знаменитості, вона не вагітна, і пока пара вирішила зупинитись на трьох дітях.

Скріншот

PR-менеджерка з гумором зазначила, що, можливо, виглядає вагітною через те, що щойно поїла.

"Ну хто ж не їсть на весіллі?", - зазначила вона.

Скріншот

До слова, Анатолій Анатоліч і Юла виховують трьох дітей: 13-річну Алісу, 11-річну Лоліту та 2-річного сина Ніла. Через місяць після початку повномасштабної війни телеведучий вивіз дружину і дітей до Франції.

Там сім'я шоумена якийсь час безкоштовно жила в маленькому містечку Муан-Сарту, а згодом перебралася до Парижа, де доньки зірки вступили до престижної школи.

Багатодітний батько час від часу виїжджав з України відвідати сім'ю, а на початку березня 2023 року забрав рідних до Києва.

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Анатолій АнатолічЗірки шоу-бізнесу