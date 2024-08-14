RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жена Анатолича ответила на слухи о четвертой беременности

Юла и Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Автор: Иванна Пашкевич

Жена ведущего Анатолия Анатолича, PR-менеджер Юлия Яцечко (Юла), прокомментировала слухи о том, что она беременна четвертым ребенком.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram пиарщицы.

Так, в своих stories Юла опубликовала скриншот комментариев подписчиков, которые под одним из ее постов предположили, что она снова в положении.

По словам знаменитости, она не беременна, и пока пара решила остановиться на троих детях.

Скриншот

PR-менеджер с юмором отметила, что, возможно, выглядит беременной из-за того, что только поела.

"Ну кто же не ест на свадьбе?" - отметила она.

Скриншот

К слову, Анатолий Анатолич и Юла воспитывают троих детей: 13-летнюю Алису, 11-летнюю Лолиту и 2-летнего сына Нила. Через месяц после начала полномасштабной войны телеведущий вывез жену и детей во Францию.

Там семья шоумена некоторое время бесплатно жила в маленьком городке Муан-Сарту, а затем перебралась в Париж, где дочки звезды поступили в престижную школу.

Многодетный отец время от времени выезжал из Украины навестить семью, а в начале марта 2023 забрал родных в Киев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Анатолий АнатоличЗвезды шоу-бизнеса