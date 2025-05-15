Другий півфінал "Євробачення-2025": де і коли дивитися, чи голосує Україна

Коли і де дивитися "Євробачення-2025"

Порядок виступів у другому півфіналі "Євробачення-2025"

У другому півфіналі виступлять представники 16 країн.

Австралія: Go-Jo - "Milkshake Man"

Чорногорія: Ніна Жижич - "Dobrodošli"

Ірландія: EMMY - "Laika Party"

Латвія: Tautumeitas - "Bur Man Laimi"

Вірменія: Parg - "SURVIVOR"

Австрія: JJ - "Wasted Love"

Греція: Клавдія - "Asteromata"

Литва: Katarsis - "Tavo akys"

Мальта: Міріана Конте - "SERVING"

Грузія: Маріам Шенгелія - "Freedom"

Данія: Ciccaa - "Hallucination"

Чехія: ADONXS - "Kiss Kiss Goodbye"

Люксембург: Лора Торн - "La Poupée Monte Le Son"

Ізраїль: Юваль Рафаель - "New Day Will Rise"

Сербія: Принц - "Mila"

Фінляндія: Еріка Вікман - "ICH KOMME".

Чи голосує Україна у другому півфіналі

За правилами "Євробачення", глядачі можуть голосувати тільки в тому півфіналі, де виступає представник їхньої країни. Як відомо, представник України - гурт Ziferblat із піснею "Bird of Pray" виступив у першому півфіналі 13 травня.

Тому сьогодні глядачі, які перебувають в Україні та мають українські номери, голосувати не можуть.

Водночас за улюблену пісню можуть проголосувати українці, які перебувають за кордоном. Обов'язкова умова: мати або мобільного оператора, або банківську картку тієї країни, яка виступає в другому півфіналі "Євробачення".

Важливо: ви можете віддати до 20 голосів за артистів, які вас найбільше вразили.