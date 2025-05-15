Второй полуфинал "Евровидения-2025": где и когда смотреть, голосует ли Украина

Когда и где смотреть "Евровидение-2025"

Порядок выступлений во втором полуфинале "Евровидения-2025"

Во втором полуфинале выступят представители 16 стран.

Австралия: Go-Jo - "Milkshake Man"

Черногория: Нина Жижич - "Dobrodošli"

Ирландия: EMMY - "Laika Party"

Латвия: Tautumeitas - "Bur Man Laimi"

Армения: Parg - "SURVIVOR"

Австрия: JJ - "Wasted Love"

Греция: Клавдия - "Asteromata"

Литва: Katarsis - "Tavo akys"

Мальта: Мириана Конте - "SERVING"

Грузия: Мариам Шенгелия - "Freedom"

Дания: Ciccaa - "Hallucination"

Чехия: ADONXS - "Kiss Kiss Goodbye"

Люксембург: Лора Торн - "La Poupée Monte Le Son"

Израиль: Юваль Рафаэль - "New Day Will Rise"

Сербия: Принц - "Mila"

Финляндия: Эрика Викман - "ICH KOMME".

Голосует ли Украина во втором полуфинале

По правилам "Евровидения", зрители могут голосовать только в том полуфинале, где выступает представитель их страны. Как известно, представитель Украины - группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" выступила в первом полуфинале 13 мая.

Поэтому сегодня зрители, которые находятся в Украине и имеют украинские номера, голосовать не могут.

В то же время за понравившуюся песню могут проголосовать украинцы, которые находятся за границей. Обязательное условие: иметь или мобильного оператора, или банковскую карточку той страны, которая выступает во втором полуфинале "Евровидения".

Важно: вы можете отдать до 20 голосов за артистов, которые вас больше всего поразили.