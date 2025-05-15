Второй полуфинал "Евровидения-2025": где и когда смотреть, голосует ли Украина

15 мая в швейцарском Базеле состоится второй полуфинал 69-й песенного конкурса "Евровидение". На сцену выйдут представители 16-ти стран, чтобы побороться за место в гранд-финале.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где смотреть шоу и может ли Украина голосовать.
Во втором полуфинале выступят представители 16 стран.
Австралия: Go-Jo - "Milkshake Man"
Черногория: Нина Жижич - "Dobrodošli"
Ирландия: EMMY - "Laika Party"
Латвия: Tautumeitas - "Bur Man Laimi"
Армения: Parg - "SURVIVOR"
Австрия: JJ - "Wasted Love"
Греция: Клавдия - "Asteromata"
Литва: Katarsis - "Tavo akys"
Мальта: Мириана Конте - "SERVING"
Грузия: Мариам Шенгелия - "Freedom"
Дания: Ciccaa - "Hallucination"
Чехия: ADONXS - "Kiss Kiss Goodbye"
Люксембург: Лора Торн - "La Poupée Monte Le Son"
Израиль: Юваль Рафаэль - "New Day Will Rise"
Сербия: Принц - "Mila"
Финляндия: Эрика Викман - "ICH KOMME".
По правилам "Евровидения", зрители могут голосовать только в том полуфинале, где выступает представитель их страны. Как известно, представитель Украины - группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" выступила в первом полуфинале 13 мая.
Поэтому сегодня зрители, которые находятся в Украине и имеют украинские номера, голосовать не могут.
В то же время за понравившуюся песню могут проголосовать украинцы, которые находятся за границей. Обязательное условие: иметь или мобильного оператора, или банковскую карточку той страны, которая выступает во втором полуфинале "Евровидения".
Важно: вы можете отдать до 20 голосов за артистов, которые вас больше всего поразили.
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При написании материала были использованы следующие источники: "Євробачення Україна", "Суспільне", Eurovisionworld.