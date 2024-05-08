Другий півфінал Євробачення 2024: коли і де дивитися, список учасників і як голосувати

Коли дивитися другий півфінал Євробачення

Другий півфінал Євробачення відбудеться у четвер, 9 травня. У другій частині конкурсу на сцену вийдуть учасники з 16 країн.

Хто буде виступати у другому півфіналі

Австрія

Албанія

Вірменія

Греція

Данія

Мальта

Чехія

Швейцарія

Бельгія

Грузія

Естонія

Ізраїль

Латвія

Нідерланди

Норвегія

Сан-Маріно

Де дивитися трансляцію конкурсу 9 травня

Пряма трансляція Євробачення наразі доступна на трьох платформах.

Як голосувати за учасників Євробачення 2024

Згідно з правилами Євробачення, не можна голосувати за представника своєї країни, тому українські глядачі матимуть змогу підтримати інших учасників.

Також, після виступу останнього учасника півфіналу, шанувальники матимуть можливість голосувати за своїх улюбленців протягом 15-25 хвилин.

Щоб проголосувати на Євробаченні 2024, є кілька способів:

Використовуйте застосунок Eurovision Song Contest для Android або iOS.

для Android або iOS. Надсилайте SMS на номер 7576 з порядковим номером відповідного виступу.

Цього року в правилах голосування з'явилися деякі зміни. Тепер навіть глядачі країн, які не беруть участі у конкурсі, матимуть можливість віддати бали за фаворитів у блоку "Решта світу".

Усі голоси з цього блоку конвертуються в оцінки, які також мають цінність у конкурсі. Загалом усі глядачі можуть проголосувати до 20 разів за обрану країну.

Також, у гранд-фіналі голосування стартуватиме перед виходом на сцену першого учасника. Це дасть більшій кількості глядачів можливість не дивитися повністю конкурс, а одразу віддати бали за учасника Євробачення.