Второй полуфинал Евровидения 2024: когда и где смотреть, список участников и как голосовать

Когда смотреть второй полуфинал Евровидения

Второй полуфинал Евровидения состоится в четверг, 9 мая. Во второй части конкурса на сцену выйдут участники из 16 стран.

Кто будет выступать во втором полуфинале

Австрия

Албания

Армения

Греция

Дания

Мальта

Чехия

Швейцария

Бельгия

Грузия

Эстония

Израиль

Латвия

Нидерланды

Норвегия

Сан-Марино

Где смотреть трансляцию конкурса 9 мая

Прямая трансляция Евровидения доступна на трех платформах.

Как голосовать за участников Евровидения 2024

Согласно правилам Евровидения, нельзя голосовать за представителя своей страны, поэтому украинские зрители смогут поддержать других участников.

Также, после выступления последнего участника полуфинала, поклонники будут иметь возможность голосовать за своих любимцев в течение 15-25 минут.

Чтобы проголосовать на Евровидении 2024, есть несколько способов:

Используйте приложение Eurovision Song Contest для Android или iOS.

для Android или iOS. Отправляйте SMS на номер 7576 с порядковым номером соответствующего выступления.

В текущем году в правилах голосования появились некоторые изменения. Теперь даже зрители стран, не участвующих в конкурсе, смогут отдать баллы за фаворитов в блоке "Остальной мир".

Все голоса из этого блока конвертируются в оценки, которые имеют ценность в конкурсе. В общем, все зрители могут проголосовать до 20 раз за выбранную страну.

Также в гранд-финале голосование будет стартовать перед выходом на сцену первого участника. Это позволит большему количеству зрителей возможность не смотреть полностью конкурс, а сразу отдать баллы за участника Евровидения.