Друг застреленого військового в Києві розкрив деталі трагедії: "люди готові були вчинити самосуд"

Трагедія сталась серед білого дня 21 жовтня у Голосіївському районі біля під'їзду власного будинку військового, на проспекті Глушкова, 9д.

Як повідомили очевидці події, між Олексієм, водієм "Хюндая", і трьома його опонентами виник конфлікт через паркування. Тоді підозрювані у скоєнні злочину кинулися на нього з кулаками та побили, а після водій позашляховика "Лексус" дістав зброю та холоднокровно застрелив чоловіка.

Злочинці зібрали гільзи і скрилися, а лікарі, на жаль, не змогли врятувати Щербину. Військовий помер. У нього залишилися дружина та шестимісячна донька, а також дитина від першого шлюбу - дочка Єва.

Олексій Щербина із родиною (фото: Андрій Іллєнко)

Поліція затримала трьох фігурантів справи - підозрюваних, і суд відправив їх під арешт на два місяці без права на вихід під заставу. Розслідування вбивства продовжується.

Командир ДФТГ №14 Терентьєв озвучив деталі трагедії.

"Він (Щербіна) саме приїхав на своїй автівці "Hyundai" із купленими продуктами, але не міг припаркуватись, тому що позашляховик Lexus йому перекрив проїзд. Олексій - хлопець принциповий і йому завжди було байдуже, чи одна перед ним стоїть людина, чи кілька. Він за словом до кишені не ліз. Зробив зауваження опонентам - попередньо відомо, що це два спортсмени і бізнесмен з Дніпра, старший серед них. Почалась словесна перепалка та невелика бійка. При тому Олексій був одягненим у військову форму, то ж кривдники бачили, що перед ними захисник", - розповів він.

Вже після бійки Щербина щось крикнув слідом за нападниками, і тоді трійця підійшла до свого авто, щоб узяти зброю.

"Один зі спортсменів стріляв з карабіна іноземного виробництва. Куля влучила в живіт. Швидше за все, внаслідок внутрішньої кровотечі Олексій і помер, тому що у нього крові майже не було", - каже Терентьєв.

Олексій Щербина (фото: Андрій Іллєнко)

Далеко злочинці виїхати не змогли - правоохоронці заблокували їхню машину на вулиці Заболотного.

"З машини вилучили карабін, помпову рушницю та пістолет - бойовий чи травматичний, поки не знаю. Чому з цього арсеналу було обрано саме вогнепальну зброю, при тому, що Олексій один, а їх троє - трохи дивно… Під час затримання зловмисники поводилися так, наче цукерку у дитини відібрали, жодного співчуття, вибачення… Люди, які були свідками цього, готові були вчинити самосуд, але правоохоронці попросили їх цього не робити", - зазначив друг загиблого.

Затримані підозрювані у вбивстві Олексія Щербини (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Як поінформували у Київській міській прокуратурі, наразі водію "Лексуса"повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), двом його спільникам – за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.