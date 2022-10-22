У Києві троє чоловіків побили та застрелили військового через дорожній конфлікт

У Києві між водіями автомобілів виник конфлікт через першочерговість проїзду, який закінчився тим, що керманич та пасажири "Лексусу" побили, а потім застрелили військовослужбовця, водія "Хюндаю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Вчора близько 16:00 години до поліції Києва надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Глушкова.

Прибувши на місце поліцейські попередньо з’ясували, що за кілька хвилин до інциденту між військовим, водієм "Хюндай", та водієм "Лексус" виник конфлікт щодо першочерговості проїзду на дорозі. Водій та пасажири "Лексус" побили військового, а потім керманич позашляховика здійснив постріл у бік опонента та разом з товаришами втік на автомобілі. Лікарі надавали потерпілому медичну допомогу, але не змогли його врятувати.

За отриманим орієнтуванням патрульні зупинили автомобіль "Лексус". Слідчі затримали водія та двох пасажирів.

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальні провадження відносно двох пасажирів за ч. 4 ст. 296 - хуліганство, та відносно водія за ч. 1 ст. 115 - умисне вбивство Кримінального кодексу. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає покарання у вигляді 15-ти років позбавлення волі.