Друг застреленного военного в Киеве раскрыл детали трагедии: "люди готовы были совершить самосуд"

Трагедия случилась средь бела дня 21 октября в Голосеевском районе возле подъезда собственного дома военного, на проспекте Глушкова, 9д.

Как сообщили очевидцы происшествия, между Алексеем, водителем "Хюндая", и тремя его оппонентами возник конфликт из-за парковки. Тогда подозреваемые в совершении преступления бросились на него с кулаками и избили, а после водитель внедорожника "Лексус" достал оружие и хладнокровно застрелил мужчину.

Преступники собрали гильзы и умчали, а прибывшие врачи, к сожалению, не смогли спасти Щербину. Военный умер. У него остались жена и шестимесячная дочь, а также ребенок от первого брака - дочь Ева.

Алексей Щербина с семьей (фото: Андрей Ильенко)

Полиция задержала троих фигурантов дела - подозреваемых, и суд отправил их под арест на два месяца без права на выход под залог. Расследование убийства продолжается.

Командир ДФТГ №14 Терентьев озвучил детали трагедии.

"Он (Щербина) как раз приехал на своем автомобиле Hyundai с купленными продуктами, но не мог припарковаться, потому что внедорожник Lexus ему перекрыл проезд. Алексей - парень принципиальный и ему всегда было безразлично, один перед ним стоит человек или несколько. Он за словом в карман не лез. Сделал замечание оппонентам - предварительно известно, что это два спортсмена и бизнесмен из Днепра, старший из них. Началась словесная перепалка и небольшая потасовка. При этом Алексей был одет в военную форму, поэтому обидчики видели, что перед ними защитник", - рассказал он.

Уже после драки Щербина что-то крикнул вслед нападавшим, и тогда троица подошла к своему авто, чтобы взять оружие.

"Один из спортсменов стрелял из карабина иностранного производства. Пуля попала в живот. Скорее всего, вследствие внутреннего кровотечения Алексей и умер, потому что у него крови почти не было", - говорит Терентьев.

Алексей Щербина (фото: Андрей Ильенко)

Далеко преступники уехать не смогли - правоохранители заблокировали их машину на улице Заболотного.

"Из машины изъяли карабин, помповое ружье и пистолет - боевой или травматический, пока не знаю. Почему из этого арсенала было выбрано именно огнестрельное оружие, при том, что Алексей один, а их трое - немного странно... Во время задержания злоумышленники вели себя так, словно конфету у ребенка отобрали, никакого сострадания, раскаяния… Люди, свидетели этого, готовы были совершить самосуд, но правоохранители попросили их этого не делать", - отметил друг погибшего.

Задержанные подозреваемые в убийстве Алексея Щербины (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Как проинформировали в Киевской городской прокуратуре, в настоящее время водителю "Лексуса" сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство), двум его сообщникам - по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.