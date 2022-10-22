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Підозрювані у вбивстві військового у Києві взяті під варту

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Київ, Субота 22 жовтня 2022 21:17
Підозрювані у вбивстві військового у Києві взяті під варту Фото: Київська міська прокуратура (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Нацполіція затримала трьох чоловіків, які вчора на столичному проспекті Глушкова серед дня вбили добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербину. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За повідомленням прокуратури, дорожній конфлікт між водіями виник через першочерговість проїзду на дорозі. Під час суперечки пасажири автомобіля “Лексус” побили потерпілого, а потім водій цієї автівки вистрілив в опонента. Внаслідок ураження Олексій Щербина, 1988 року народження, помер на місці.

Наразі водієві “Лексуса” повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), двом його спільникам - за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Утримання під вартою не передбачає права внесення застави.

Вчора, 21 жовтня, під час дорожнього конфлікту між водіями було вбито добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербину, який мав долучитися до лав ЗСУ. Конфлікт стався на київському проспекті Глушкова.

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