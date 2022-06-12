Дрожжевой на закваске? Какой хлеб на самом деле портит фигуру

Эксперт говорит, что как дрожжевой, так и на закваске, хлеб - одинаково вредны для фигуры, если его испекли из "белой муки", добавилиного сахара и трансжиров вроде маргарина.

Дрожжей в испеченном хлебе на самом деле нет

Как это так, удивитесь вы. Пекарские дрожжи, то есть грибы saccharomyces cerevisiae погибают уже при температуре 50 градусов. Конечно же, хлеб печется при значительно более высокой температуре.

Поэтому фраза "расти, как на дрожжах" справедлива лишь для хлеба, да и то до достижения его в духовке или печи 50-ти градусов.

Вестись на фразу "бездрожжевой хлеб" или "на закваске" нет смысла, если такой хлеб подслащен, испечен на трансжирах да еще и приготовленный из белой муки.

"Дрожжевой хлеб или на закваске - нет никакого значения ни для здоровья, ни для фигуры", - пишет Виктор Мандзяк.

Какой же хлеб можно есть

Имеет значение, из какой муки хлеб выпекается. Лучше всего - из цельнозерневой. В нем не должно быть сахара и вредных жиров. Конечно, это не значит, что надо съедать буханку за один присест. Все хорошо, что в меру!