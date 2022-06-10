Делайте это каждый день, чтобы есть все и не полнеть

Есть все и не полнеть - пожалуй, мечта каждого человека, который хоть раз решался на диету. И это возможно, говорят ученые. Но есть нюанс.

Эксперимент показал, как есть все и не полнеть

Американские ученые провели уникальное исследование. Они закрыли людей в метаболической камере (такая камера точно определяет траты калорий), поставили перед ними еду на любой вкус. А также поставили туда беговую дорожку.

Есть можно было все, что пожелает душа. Но было условие: бегать на дорожке. Подопытных разделили на три группы: одни бегали меньше, другие больше, третьи - еще больше.

Оказалось, что те подопытные, которые ежедневно проходили 34 000 шагов, не набирали вес, хотя ели все, что хотели.

В эквиваленте километров - это около 23 км. Но это без учета других нагрузок, вроде фитнеса или домашней уборки.

Сколько калорий нужно тратить в день, чтобы не набирать вес

Для этого существует специальная формула. Необходимо основной обмен веществ умножить на коэффициент 1,76.

Основной обмен веществ также считается по формуле:

Для женщины: масса тела х 24 х 0,9.

Для мужчины: масса тела х 24.

Пример расчета

Например, основной обмен женщины весом 75 килограммов это: 75х24х0,9=1620 ккал.

То есть 1620 калорий расходуется организмом на его жизнедеятельность.

Траты организма в сутки, чтобы есть без меры: 1620х1,76=2851 ккал.

2851-1620=1231 ккал.

Среднее силовое часовая тренировка сжигает около 300 калорий. То есть, чтобы потратить 1231 калорий, надо потеть в зале 4 часа.

То есть вывод прост: если хотите держать вес или сбросить, без изменения пищевых привычек - никак.