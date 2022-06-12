Дріжджовий чи на заквасці? Який хліб насправді псує фігуру

Експерт каже, що як дріжджовий, так і на заквасці, хліб - однаково шкідливі для фігури, якщо його спекли з "білої муки", додали багато цукру і трансжирів на кшталт маргарину.

Дріжджів у спеченому хлібі насправді нема

Як це так, здивуєтеся ви. Пекарські дріжджі, тобто гриби saccharomyces cerevisiae гинуть вже за температури 50 градусів. Звісно ж, хліб печеться при значно вищій температурі.

Тому фраза "рости, як на дріжджах" справедлива лише для хліба, та й то до досягнення його в духовці чи печі 50-ти градусів.

Вестися на фразу "бездріжджовий хліб" чи "на заквасці" нема сенсу, якщо такий хліб підсолоджений, спечений на трансжирах та ще й спечений з білої муки.

"Дріжджовий хліб чи на заквасках - немає жодного значення ні для здоров'я, ні для фігури", - пише Віктор Мандзяк.

Який же хліб можна їсти

Має значення з якого борошна хліб випікається. Найкраще - з цільнозерневого. В ньому не має бути цукру й шкідливих жирів. Звісно, це не значить, що треба з'їдати буханець за один присіст. Все добре, що в міру!