Дрова, консервація, свічки. Могилевська показала, як готується до можливих блекаутів (відео)

Як Могилевська готується виживати взимку

Знаменитість запаслася дровами, які будуть обігрівати її будинок взимку.

Наталія Могилевська показала, як підготувалася до зими (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Також вона похизувалася своїми запасами консервації - тушениною, грибочками та іншими традиційними домашніми закрутками, якими вона буде ласувати разом зі своєю родиною у холодну пору року.

"На початку війни у мене вдома виявилася вагітна сестричка і 9 осіб, а я за тиждень до цього готувалася до концертів, попросила все прибрати. У мене була дієта. Цього року я підготувалася", - розповіла зірка.

Наталія Могилевська показала, як підготувалася до зими (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевська продемонструвала і спеціальні лампочки, які можна кріпити в будь-якому місці, а також свічки, які, за її словами, можуть горіти "годин 20".

"Дістала запаси свічок, які з минулого року залишилися. Я гадаю, що їх вистачить. Одна така свічка горить годин 20", - поділилася Наталія.

Нагадаємо, зараз артистка живе у своєму заміському будинку під Києвом разом із коханим чоловіком на ім’я Валентин, якого вона ретельно приховує від публіки.

Відомо, що пара знайома понад 20 років. Чоловікові вдалося підкорити серце Могилевської лише після початку повномасштабної війни.

Він допомагав їй евакуйовувати сестру, а також підтримує її під час концертів у прифронтових містах.