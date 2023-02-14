Могилевська вперше назвала ім'я коханого: відео зізнання співачки

Наталія Могилевська у найромантичніше свято - День Святого Валентина 14 лютого - порадувала шанувальників відвертим зізнанням про свого коханого, розкривши ім'я своєї другої половинки.

Про це знаменита українська співачка розповіла в ефірі на телемарафоні "Єдині новини".

Зірка з усмішкою зазначила, що для неї з обранцем сьогодні - подвійне свято.

"Я буду відзначати День Валентина. Свою нову пісню "Любила" я присвятила усім закоханим під час війни, і я одна з них. Моє серце відкрилося неймовірній любові, дуже красивій, і його звуть Валентин! Тому у нас подвійне свято!" - зізналася Наталя.

Відео: Наталія Могилевська розповіла про свого коханого

Подробиці від артистки про коханого для багатьох фанів стали справді несподіванкою, адже раніше у багатьох інтерв'ю Могилевська розповідала, що довго була самотньою.

Наразі співачка додає, що саме під час повномасштабної війни РФ проти України доля внесла корективи в особисте життя та подарувала їй коханого.

Наталія Могилевська (фото: прес-служба співачки)

Також до Дня Закоханих Могилевська презентувала шанувальникам прем'єру - власний хіт 2000-х "Любила", але виконаний в оновленому варіанті вже українською мовою.

"Цю пісню було представлено слухачам ще у 2008 році. Сьогодні я вирішила, що хочу дати їй продовження жити. Для когось це зовсім нова пісня", - сказала артистка.

Наталія Могилевська (фото: прес-служба співачки)

Наталя уточнила, що переклала пісню для вистави "Дочки", оскільки спектакль "переповнений любов'ю, бажанням стати мамою".

"Мені хотілося, щоб ця пісня співалася у фіналі вистави. Там дуже красиві слова…Той переклад я зробила за 15 хвилин самостійно", - розповіла Могилевська.

Відео: Могилевська представила хіт "Любила", перекладений українською мовою