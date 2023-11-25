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Масована атака на Україну. Протиповітряна оборона знищила 74 з 75 "шахедів"

Субота 25 листопада 2023 11:28
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Масована атака на Україну. Протиповітряна оборона знищила 74 з 75 "шахедів" Фото: Масована атака на Україну. Протиповітряна оборона знищила 74 з 75 "шахедів" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Згідно з оновленою інформацією, у ніч на 25 листопада, коли російські терористи вдались до масованої атаки по території України, протиповітряна оборона знищила 74 з 75 ударних БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряних сил України.

"За уточненою інформацією протиповітряною обороною знищено 74 ударних БпЛА "Shahed-131/136". Тобто плюс три в актив! 74 із 75", - пише пресслужба.

Варто пояснити, що зранку командувач Повітряних Сил Микола Олещук повідомляв про те, що протиповітряна оборона загалом збила 71 БпЛА з 75. За його словами ворог випустив по території України рекордну кількість ударних безпілотників.

Масована атака на Україну. Протиповітряна оборона знищила 74 з 75 &quot;шахедів&quot;

Фото: Масована атака на Україну. Протиповітряна оборона знищила 74 з 75 "шахедів" (t.me/kpszsu/)

Масована атака на Україну

Цієї ночі, 25 листопада, російські терористи запустили рекордну кількість безпілотників по території України. Основний напрямок удару - Київ.

Згідно з даними оперативного командування "Південь", 3 безпілотники було знищено:

  • над Миколаївською областю;
  • над Кіровоградською областю.

Як повідомляв речник Повітряних сил Юрій Ігнат, над Києвом та областю було знищено близько 66 "шахедів". На жаль, внаслідок падіння уламків, у столиці постраждали п'ятеро людей, а також виникли пожежі у різних районах. Усі подробиці атаки на Київ можна прочитати за посиланням.

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