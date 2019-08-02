Древний дворец с языческими знаками: находки у стен Софии Киевской шокировали ученых (фото)

Археологи обнаружили около стен Софии Киевской сооружение времен Киевской Руси. Была установлена дата постройки этого строения - конец XII века. При этом ученые выяснили, что его построила артель черниговских зодчих, а на найденных на плинфе клеймах можно увидеть пятиконечную звезду, которая была языческим символом древних славян. Об этом передает "Сегодня".

Раскопки на территории Национального заповедника "София Киевская" продолжаются с июня, когда археологи объявили об открытии уникального объекта возле древнего храма. Сначала предполагалось, что это остатки Софийских ворот с надвратной церковью, однако вскоре ученые и исследователи объявили, что находка - более грандиозное строение.

В Киеве у стен Софии обнаружили строение конца XII века (Фото: segodnya.ua)

По словам археолога Тимура Бобровского, конструкция стен сложнее, чем у въездных ворот, а объем здания указывает на то, что это может быть дворцом. Ученый рассказал, что здесь были помпезные арки и колонны.

"Судя по найденным на плинфе клеймах в виде геометрических фигур и пятиконечной звезды, можно уверенно сказать, что сооружение построила артель черниговских зодчих", - заявил археолог.

На фрагментах древнего здания обнаружили языческие пятиконечные звезды (Фото: segodnya.ua)

Ученым также удалось выяснить, что данное сооружение в XVII веке уже пытались реконструировать (у стен были найдены остатки стройматериалов того периода), однако через век решили разобрать. Причины отказа от работ неизвестны.

Археологи во время раскопок наткнулись на большое количество разнообразных артефактов, среди которых есть обломки керамики, монеты более поздних времен и стекла для оконных рам, которые в те времена были круглые.

Около стен Софии Киевской нашли древний дворец с артефактами (Фото: segodnya.ua)

Кроме того, ученых ждало еще одно открытие - разноцветные браслеты, которые духовенство не носило на территориях храмов. Такая находка шокировала исследователей.

Некоторые артефакты шокировали ученых (Фото: segodnya.ua)

"Если окажется, что здание имело светское предназначение, станет ясно, откуда они здесь появились - их могли носить жильцы дворца", - объяснил Бобровский.

В Киеве у стен Софии обнаружили строение конца XII века (Фото: segodnya.ua)

Ориентировочно ученые закончат изучение фундаментов осенью. Все артефакты будут храниться в заповеднике.

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