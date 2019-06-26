ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под Черкассами нашли могилу Богдана Хмельницкого: открытие повергло ученых в шок

STYLERЖизнь    26.06.2019 - 12:03
Под Черкассами нашли могилу Богдана Хмельницкого: открытие повергло ученых в шок
Коллаж РБК-Украина

Ученые нашли склеп, который может быть усыпальницей Богдана Хмельницкого

Накануне под храмом Суботова украинские геофизики с помощью геолокаторов обнаружили контуры склепа, который может являться усыпальницей Богдана Хмельницкого. Историческое открытие повергло ученых в шок, информирует ТСН.

Отмечается, что масштабные поиски с помощью археологов, геофизиков и историков продолжались более полгода и обнаружили доказательства, на которые никто уже и не рассчитывал.

"Контур гроба на глубине 6 метров. Исследовано, что там есть ходы - один со стороны, а другой центральный, заходит к этой крипте, где есть два захоронения", - рассказывает благочинный Городищенского района УПЦ Владимир Гладковский.

Вероятный подземный объект, вымощенный кирпичом, засыпан грунтом, что хорошо видно на трехмерном изображении. Однако это лишь предположения и они нуждаются в дополнительных археологических исследованиях. 

Под Черкассами нашли могилу Богдана Хмельницкого: открытие повергло ученых в шокМогилу Богдана Хмельницкого нашли ученые под Черкассами 

На данный момент специалисты решают, каким образом зондировать и исследовать места находок так, чтобы не навредить древней церкви.

К слову, теперь от туристов отбоя нет. Если в прошлом году храм посетило почти 30 тысяч человек по официальным данным, то после последнего открытия вероятного гетманского захоронения здесь готовятся принять в два раза больше. 

Могилу Богдана Хмельницкого нашли ученые под Черкассами 

Напомним, что в Крыму под угрозой разрушения оказалась древняя крепость.

Ранее экологи рассказали, что происходит с крымскими курортами и почему там опасно отдыхать.

Такого еще не видели: гигантский кальмар в Мексиканском заливе шокировал ученых (видео) Ученые предсказали скорую гибель человечества: сколько нам осталось
Новости Украины ученые
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь