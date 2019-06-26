Под Черкассами нашли могилу Богдана Хмельницкого: открытие повергло ученых в шок

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Ученые нашли склеп, который может быть усыпальницей Богдана Хмельницкого

Накануне под храмом Суботова украинские геофизики с помощью геолокаторов обнаружили контуры склепа, который может являться усыпальницей Богдана Хмельницкого. Историческое открытие повергло ученых в шок, информирует ТСН.

Отмечается, что масштабные поиски с помощью археологов, геофизиков и историков продолжались более полгода и обнаружили доказательства, на которые никто уже и не рассчитывал.

"Контур гроба на глубине 6 метров. Исследовано, что там есть ходы - один со стороны, а другой центральный, заходит к этой крипте, где есть два захоронения", - рассказывает благочинный Городищенского района УПЦ Владимир Гладковский.

Вероятный подземный объект, вымощенный кирпичом, засыпан грунтом, что хорошо видно на трехмерном изображении. Однако это лишь предположения и они нуждаются в дополнительных археологических исследованиях.

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На данный момент специалисты решают, каким образом зондировать и исследовать места находок так, чтобы не навредить древней церкви.

К слову, теперь от туристов отбоя нет. Если в прошлом году храм посетило почти 30 тысяч человек по официальным данным, то после последнего открытия вероятного гетманского захоронения здесь готовятся принять в два раза больше.

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Напомним, что в Крыму под угрозой разрушения оказалась древняя крепость.

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