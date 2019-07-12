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В центре Чернигова археологи нашли останки ребенка времен Киевской Руси (фото)

STYLERЖизнь    12.07.2019 - 10:57
В центре Чернигова археологи нашли останки ребенка времен Киевской Руси (фото)
В Чернигове археологи раскопали предметы времен Киевской Руси (фото: коллаж РБК-Украина)

Археологи обнаружили строения и останки ребенка времен Киевской Руси

В Чернигове археологи обнаружили останки ребенка и остатки частных домов времен Киевской Руси. Об этом сообщил археолог Игорь Игнатенко на своей странице в Facebook.

На участке тротуара, который находится ближе к пересечению проспекта Победы с улицей Кирпоноса археологи нашли остатки частных усадьб. Были обнаружены следы забора и обломки керамики первой половины XII века.

В центре Чернигова археологи нашли останки ребенка времен Киевской Руси (фото)

В Чернигове археологи раскопали предметы времен Киевской Руси (фото: facebook.com/ihor.ihnatenko)

Самой большой и интересной находкой, по словам археолога, является подвал здания начала XIII века. Ученные правда не смогли сказать, был ли этот подвал жилым или хозяйственным, поскольку котлован здания полностью не раскопали. 

Но скорей всего археологи нашли первый этаж большой деревянной постройки. В домонгольскую эпоху котлован подвала был засыпан землей с мусором.

В центре Чернигова археологи нашли останки ребенка времен Киевской Руси (фото)

В Чернигове археологи раскопали предметы времен Киевской Руси (фото: facebook.com/ihor.ihnatenko)

Кроме того, были раскопаны различные обломки горшков, а также множество фрагментов стеклянных браслетов, которые представляли собой женские украшения конца XII - начала XIII века.

Археологи также нашли точильные бруски из камня, наконечники стрел, пружинные ножницы и другие предметы из железа, бронзы и камня.

 

В Чернигове археологи раскопали предметы времен Киевской Руси (фото: facebook.com/ihor.ihnatenko)

Ученые считают, что самые интересные находки будут еще впереди, поскольку раскопки приближаются к перекрестку, возле которого проходила древняя Любечская улица.

Стоит отметить, что это еще не все находки. Археологи также обнаружили захоронение ребенка времен XII века.

В центре Чернигова археологи нашли останки ребенка времен Киевской Руси (фото)

Захоронение ребенка времен XII века (фото: facebook.com/vakhtang.kipiani)

Напомним, что под Черкассами ученые нашли могилу Богдана Хмельницкого. В данное время эксперты решают, как зондировать и исследовать места находок так, чтобы не нанести вред древней церкви.

Ранее сообщалось о том, что в Крыму под угрозой разрушения оказалась древняя крепость.

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