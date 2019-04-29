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Дощова весна: синоптики розповіли, де буде тепло і сухо

STYLERЖиття    29.04.2019 - 19:03
Дощова весна: синоптики розповіли, де буде тепло і сухо
Погода в Україні 30 квітня (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні засмучує "весняним характером"

Погода в Україні у вівторок, 30 квітня, знову засмутить жителів країни, які планували святковий вихід на природу. Синоптики Українського гідрометцентру дають невтішний прогноз на останній день другого місяця весни.

Так, за словами синоптиків, холодно і мокро буде майже скрізь, окрім деяких південних областей, де встановиться тепла суха погода. 

Раніше синоптик Наталка Діденко розповіла про те, що, незважаючи на весняні погодні примхи, атмосферні процеси в Україні вже набувають літнього типу.

Завтра лише в Одеській, Миколаївській області і в Криму не очікуються дощі, а температура повітря прогріється до +20... +22 градусів. 

Тепло, але з дощами буде подекуди в центрі та місцями на Сході - тут очікується від +17 до +20 тепла.

Дощова весна: синоптики розповіли, де буде тепло і сухо

Погода в Україні 30 квітня (фото: РБК-Україна)

На Заході буде від +13 до +17, трохи тепліше на Закарпатті, скрізь дощитиме.

В північних областях від +12 до +15 тепла, невеликий дощ.

До того ж по всій країні задуватиме доволі сильний північно-східний, а на узбережжі морів - південний вітер - від 7 до 12 метрів за секунду.

У столиці у вівторок, 30 квітня, буде найхолодніше - від +11 до +13 градусів, сильний вітер, мороситиме дощ.

Дощова весна: синоптики розповіли, де буде тепло і сухо

Погода в Україні 30 квітня (фото: meteo.gov.ua/ua)

Нагадаємо, на Великдень негода здивувала жителів Тернопільської області снігом з величезним градом, а в регіонах дощі перетворили вулиці на бурхливі водні потоки.

До слова, синоптики Українського гідрометцентру розповіли, коли в Україні нарешті почне покращуватися погода.

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