Дожди со снегом: синоптики рассказали, когда начнется резкое похолодание

Погода в Украине продолжает радовать жителей страны аномально теплой осенью. Но бабье лето не вечно, и уже скоро придет похолодание, которое все же напомнит украинцам, что впереди долгая зима.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра "август в октябре" будет длится до 23 числа, с этой даты в стране постепенно начнет холодать. Но дождь с мокрым снегом и резкое снижение температуры стоит ждать немного позже.

Тем не менее, в воскресенье, 20 октября, все еще удержится теплая, малооблачная погода от +18 до +24 градусов. Ближайшая ночь - от +7 до +11, на Сумщине и Черниговщине +5... +7.

В Киеве 20 октября днем +20... +22, ночью прохладно - от +7 до +9 градусов.

Погода в Украине 20 октября (фото: meteo.gov.ua)

21 и 22 октября синоптическая ситуация останется практически неизменной, правда на южное побережье придет поток холодного воздуха. Так, в Одесской области днем будет +14... +16 градусов.

Погода в Украине 21-22 октября (фото: meteo.gov.ua)

А вот 23 и 24 октября температура воздуха снизится до +15... +20 градусов.

В Киеве в эти дни ожидается от +16 до +18 градусов, ночью +7... +9 по Цельсию.

Погода в Украине 23-24 октября (фото: meteo.gov.ua)

Данные Укргидрометцентра подтверждает и сайт Gismeteo, который в прогнозе для Киева на месяц указывает, что уже в среду, 23 октября температура снизится до +15 градусов. В этот же день следует ожидать возвращение осадков.

Дальше скромное тепло продержится еще несколько дней, но уже 28 октября ожидается +5 градусов, а 29 октября стоит ждать дождь со снегом. С 1 ноября возможны дневные морозы до -1 градуса.

Погода в Киеве на месяц (скрин: gismeteo.ua)