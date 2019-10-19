Дощі зі снігом: синоптики розповіли, коли почнеться різке похолодання

Погода в Україні продовжує радувати жителів країни аномально теплою осінню. Але бабине літо не вічне, і вже скоро прийде похолодання, яке все ж нагадає українцям, що попереду довга зима.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру "серпень у жовтні" буде тривати до 23 числа, з цієї дати в країні поступово почне холоднішати. Але на дощ з мокрим снігом і різке зниження температури варто чекати трохи пізніше.

Тим не менш, в неділю, 20 жовтня, все ще утримається тепла, малохмарна погода від +18 до +24 градусів. Найближча ніч - від +7 до +11, на Сумщині та Чернігівщині +5... +7.

У Києві 20 жовтня вдень +20... +22, вночі прохолодно - від +7 до +9 градусів.

Погода в Україні 20 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

21 і 22 жовтня синоптична ситуація залишиться практично незмінною, правда на південне узбережжя прийде потік холодного повітря. Так, в Одеській області вдень буде +14... +16 градусів.

Погода в Україні 21-22 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

А ось 23 і 24 жовтня температура повітря знизиться до +15... +20 градусів.

у Києві В ці дні очікується від +16 до +18 градусів, вночі +7... +9 за Цельсієм.

Погода в Україні 23-24 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

Дані Укргідрометцентру підтверджує і сайт Gismeteo, який в прогнозі для Києва на місяць вказує, що вже в середу, 23 жовтня температура знизиться до +15 градусів. В цей же день слід очікувати повернення опадів.

Далі скромне тепло протримається ще кілька днів, але вже 28 жовтня очікується +5 градусів, а 29 жовтня варто чекати дощ зі снігом. З 1 листопада можливі денні морози до -1 градуса.

Погода в Києві на місяць (скрін: gismeteo.ua)