Утепляйтесь: синоптики предупредили о сильном ухудшении погодных условий

Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине во вторник ожидается холодная и мокрая

Погода в Украине во вторник, 16 апреля, ожидается неблагоприятной практически во всех областях страны. Синоптики предупреждают о сильном похолодании, местами до нескольких градусов мороза, штормовом ветре и дождях.

Погода на востоке ожидается прохладная и мокрая. Дожди будут идти всю ночь, а также на протяжении дня. Температура воздуха ночью от +5 до +8 градусов. Днем прогреется до +13 +15 градусов, в Днепре и Полтаве +10 +12 градусов.

В южных областях пройдут дожди. Ночью +4 +6 градусов, днем температура воздуха поднимется до +8 +10 градусов, в Крыму и Херсоне до +12 градусов.

На севере страны дождь. Ночью +4 +6 градусов, днем ожидается потепление до +10 +12 градусов.

В западных областях синоптики прогнозируют похолодание ночью до -1 -3 градусов. В ближайшие сутки в регионе ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Днем воздух прогреется до +5 +7 градусов, местами до +9 градусов.

В центральной части страны ожидается дождливая погода. Ночью +4 +6 градусов, днем воздух прогреется до +9 +12 градусов.

В Киеве будет всю ночь и весь день идти дождь. Ночью +3 +5 градусов, днем от +9 до +11 градусов.

Погода в Украине 16 апреля

Синоптик Наталка Диденко порекомендовала позаботиться о теплой одежде и дополнительных средствах обогрева помещений. Она предупредила, что 16 апреля в Украине ожидается штормовой ветер, до 14 м/с, заморозки до -4 градусов и местами дождь с мокрым снегом.

По ее прогнозу в Киевской области температура может опустится даже до -2 градусов, а днем будет идти периодический дождь.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителям столицы синоптики сделали предупреждение о штормовом порывистом ветре.

А также мы рассказывали о том, что синоптики дали неблагоприятный прогноз погоды на начало недели.