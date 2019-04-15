Дебаты Зеленского и Порошенко: синоптик рассказал о погоде 19 апреля

Фото: Погода в Украине на дебаты Зеленского и Порошенко (коллаж РБК-Украина)

Дебаты Зеленского и Порошенко пройдут 19 апреля. Какой будет погода в этот день, рассказал народный синоптик

Дебаты Зеленского и Порошенко должны пройти в Киеве в пятницу 19 апреля. В воскресенье, 14 апреля, Зеленский на дебаты в НСК “Олимпийский” не пришел, поэтому в них участвовал только Порошенко.

Ожидается, что 19 апреля дебаты также пройдут на стадионе, как в и прошлое воскресенье. Порошенко хочет провести их в соответствии с законом на Суспильном, но Зеленский все же намерен прийти на стадион и вести связь с Порошенко дистанционно, если тот на появится на НСК "Олимпийский".

Какой будет погода 19 апреля во время дебатов, когда их придется провести на открытом воздухе и на стадионе соберется много людей? Прогноз погоды на 19 апреля в комментарии для Styler составил народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, в день дебатов кандидатов в президенты Украины погода будет "более-менее хорошей", если не считать того, что в этот день будет облачно.

Фото: Погода в Украине на дебаты 19 апреля (РБК-Украина)

“Думаю, дебатам мало что помешает. В этот день в Киеве будет облачно, но дождя быть не должно. Температура воздуха будет достигать 12-13 градусов тепла. Будет не так тепло, как кому-то хотелось бы, но и заморозков тоже не ожидается”, - прокомментировал Горбань.

По его словам, пасмурная погода будет в столице и за несколько дней до дебатов. Во вторник 16 апреля и в среду 17 апреля будут идти дожди, но в четверг они прекратятся.

“Как раз в день дебатов дождей не стоит ожидать. В этот день небо могут затянуть тучи, но ниже 12 градусов тепла столбики термометров опускаться не будут”, - говорит народный синоптик.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали заморозки и мокрый снег в большинстве регионов Украины. Рассказали, каким областям не повезет с погодой.

Также Леонид Горбань рассказал, какой будет погода во время выборов президента Украины 21 апреля.