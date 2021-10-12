"Дожди появляются постепенно": синоптик рассказала о погоде в Украине

Погода в Украине сегодня, 12 октября, будет дождливой в западных и северных областях. Осадки также затронут Винницкую область.
Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.
На востоке и юге и в большинстве центральных областей не будет существенных дождей. Но здесь будут туманы, поэтому водителям нужно быть внимательными.
В Карпатах дождь временами будет переходить в снег.
Что касается температуры воздуха, то она особо не изменится: днем в Украине ожидается +9+13 градусов, в восточных областях и на юго-востоке +10+16 градусов.
В Киеве 12 октября будет облачно. При этом вероятность дождя небольшая. Температура воздуха также останется прежней. Днем около +11+14 градусов.
Напомним, погода в Украине в ближайшие дни сильно испортится. Синоптики прогнозируют очередное снижение температуры и сильные дожди во многих областях страны.
Мы также писали о том, что народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал погоду на осень. По его словам, в середине октября ожидаются и первые заморозки, а в ноябре может выпасть первый снег.
Также он рассказал о вероятных дождях с мокрым снегом, которые придут в Украину. По его словам, морозы в Украину придут в конце ноября, 26 числа.