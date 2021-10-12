"Дощі з'являються поступово": синоптик розповіла про погоду в Україні

На сході і півдні і в більшості центральних областей не буде істотних дощів. Але тут будуть тумани, тому водіям потрібно бути уважними.

У Карпатах дощ часом переходитиме в сніг.

Що стосується температури повітря, то вона особливо не зміниться: вдень в Україні очікується +9+13 градусів, у східних областях і на південному сході +10+16 градусів.

У Києві 12 жовтня буде хмарно. При цьому ймовірність дощу невелика. Температура повітря також залишиться колишньою. Вдень близько +11+14 градусів.