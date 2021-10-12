"Дощі з'являються поступово": синоптик розповіла про погоду в Україні

Погода в Україні сьогодні, 12 жовтня, буде дощовою у західних та північних областях. Опади також торкнуться Вінниччини.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
На сході і півдні і в більшості центральних областей не буде істотних дощів. Але тут будуть тумани, тому водіям потрібно бути уважними.
У Карпатах дощ часом переходитиме в сніг.
Що стосується температури повітря, то вона особливо не зміниться: вдень в Україні очікується +9+13 градусів, у східних областях і на південному сході +10+16 градусів.
У Києві 12 жовтня буде хмарно. При цьому ймовірність дощу невелика. Температура повітря також залишиться колишньою. Вдень близько +11+14 градусів.
Нагадаємо, погода в Україні найближчими днями сильно зіпсується. Синоптики прогнозують чергове зниження температури і сильні дощі в багатьох областях країни.
Ми також писали про те, що народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував погоду на осінь. За його словами, в середині жовтня очікуються і перші заморозки, а в листопаді може випасти перший сніг.
Також він розповів про ймовірні дощі з мокрим снігом, які прийдуть в Україну. За його словами, морози в Україну прийдуть в кінці листопада, 26 числа.