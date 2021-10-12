"Дожди появляются постепенно": синоптик рассказала о погоде в Украине

Погода в Украине сегодня, 12 октября, будет дождливой в западных и северных областях. Осадки также затронут Винницкую область.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook .

На востоке и юге и в большинстве центральных областей не будет существенных дождей. Но здесь будут туманы, поэтому водителям нужно быть внимательными.

В Карпатах дождь временами будет переходить в снег.

Что касается температуры воздуха, то она особо не изменится: днем ​​в Украине ожидается +9+13 градусов, в восточных областях и на юго-востоке +10+16 градусов.

В Киеве 12 октября будет облачно. При этом вероятность дождя небольшая. Температура воздуха также останется прежней. Днем ​​около +11+14 градусов.