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"Дожди появляются постепенно": синоптик рассказала о погоде в Украине

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Вторник 12 октября 2021 06:31
"Дожди появляются постепенно": синоптик рассказала о погоде в Украине Коллаж РБК-Украина: погода в Украине 12 октября будет дождливой
Автор: Роман Мирончук

Погода в Украине сегодня, 12 октября, будет дождливой в западных и северных областях. Осадки также затронут Винницкую область.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

На востоке и юге и в большинстве центральных областей не будет существенных дождей. Но здесь будут туманы, поэтому водителям нужно быть внимательными.

В Карпатах дождь временами будет переходить в снег.

Что касается температуры воздуха, то она особо не изменится: днем ​​в Украине ожидается +9+13 градусов, в восточных областях и на юго-востоке +10+16 градусов.

В Киеве 12 октября будет облачно. При этом вероятность дождя небольшая. Температура воздуха также останется прежней. Днем ​​около +11+14 градусов.

Напомним, погода в Украине в ближайшие дни сильно испортится. Синоптики прогнозируют очередное снижение температуры и сильные дожди во многих областях страны.

Мы также писали о том, что народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал погоду на осень. По его словам, в середине октября ожидаются и первые заморозки, а в ноябре может выпасть первый снег.

Также он рассказал о вероятных дождях с мокрым снегом, которые придут в Украину. По его словам, морозы в Украину придут в конце ноября, 26 числа.

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Погода в Украине Наталка Диденко
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