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"Дощі з'являються поступово": синоптик розповіла про погоду в Україні

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Вівторок 12 жовтня 2021 06:31
"Дощі з'являються поступово": синоптик розповіла про погоду в Україні Колаж РБК-Україна: погода в Україні 12 жовтня буде дощовою
Автор: Роман Мирончук

Погода в Україні сьогодні, 12 жовтня, буде дощовою у західних та північних областях. Опади також торкнуться Вінниччини.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

На сході і півдні і в більшості центральних областей не буде істотних дощів. Але тут будуть тумани, тому водіям потрібно бути уважними.

У Карпатах дощ часом переходитиме в сніг.

Що стосується температури повітря, то вона особливо не зміниться: вдень в Україні очікується +9+13 градусів, у східних областях і на південному сході +10+16 градусів.

У Києві 12 жовтня буде хмарно. При цьому ймовірність дощу невелика. Температура повітря також залишиться колишньою. Вдень близько +11+14 градусів.

Нагадаємо, погода в Україні найближчими днями сильно зіпсується. Синоптики прогнозують чергове зниження температури і сильні дощі в багатьох областях країни.

Ми також писали про те, що народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував погоду на осінь. За його словами, в середині жовтня очікуються і перші заморозки, а в листопаді може випасти перший сніг.

Також він розповів про ймовірні дощі з мокрим снігом, які прийдуть в Україну. За його словами, морози в Україну прийдуть в кінці листопада, 26 числа.

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