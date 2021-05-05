Дожди, похолодание и штормовой ветер: в Украине резко сменится погода

Погода в Украине испортится в четверг, 6 мая. Синоптики прогнозируют на значительной территории пасмурное небо с дождем и снижением температуры, а порывистый ветер будет задувать по всей стране.
Об этом нам рассказали в Украинском гидрометцентре.
Тепло и сухая погода завтра сохранится на Юге и Востоке - здесь будет +17+21 днем. Лишь в Одесской и Николаевской областях будет пасмурно и мокро.
На остальных территориях от +13 до +19 градусов тепла, ожидается дождь (кроме Закарпатской и Черновицкой области).
Скорость ветра будет достигать 7-12 метров в секунду.
В Киеве в этот день +14+16 градусов, ночью +8+10 выше нуля, ветрено, пасмурно и с дождем.
Скрин: Погода в Украине 6 мая (meteo.gov.ua)
Отметим, что синоптик Наталка Диденко также прогнозирует в Украине похолодание с дождями. В субботу нас ждет самый прохладный день, а затем температура повысится и следующая неделя будет уже по-майскому теплой.
А вот Леонида Горбань обещает нам в мае периоды с ночными заморозками.