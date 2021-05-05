Дощі, похолодання і штормовий вітер: в Україні різко зміниться погода

Тепло і суха погода завтра збережеться на півдні і сході - тут буде +17+21 вдень. Лише в Одеській і Миколаївській областях буде похмуро і мокро.

На інших територіях від +13 до +19 градусів тепла, очікується дощ (крім Закарпатської та Чернівецької області).

Швидкість вітру буде досягати 7-12 метрів в секунду.

У Києві в цей день +14+16 градусів, вночі +8+10 вище нуля, вітряно, похмуро і з дощем.

Скрін: Погода в Україні 6 травня (meteo.gov.ua)