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Дощі, похолодання і штормовий вітер: в Україні різко зміниться погода

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні зіпсується у четвер, 6 травня. Синоптики прогнозують на значній території похмуре небо з дощем і зниженням температури, а поривчастий вітер задуватиме по всій країні.

Про це нам розповіли в Українському гідрометцентрі.

Тепло і суха погода завтра збережеться на півдні і сході - тут буде +17+21 вдень. Лише в Одеській і Миколаївській областях буде похмуро і мокро.

На інших територіях від +13 до +19 градусів тепла, очікується дощ (крім Закарпатської та Чернівецької області).

Швидкість вітру буде досягати 7-12 метрів в секунду.

У Києві в цей день +14+16 градусів, вночі +8+10 вище нуля, вітряно, похмуро і з дощем.

Скрін: Погода в Україні 6 травня (meteo.gov.ua)

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко також прогнозує в Україні похолодання з дощами. У суботу нас чекає самий прохолодний день, а потім температура підвищиться і наступний тиждень буде вже по-травневому теплою.

А ось Леоніда Горбань обіцяє нам у травні періоди з нічними заморозками.

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