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Дожди парализовали улицы Николаева: город просто поплыл, а авто тонули (видео)

Автор: Людмила Жукова

Непогода в Украине настигла и Николаев. Там прошел такой сильный ливень, который полностью затопил улицы и тем самым парализовал город.

Об этом сообщает издание "Новости Н".

За 30 минут выпало рекордное количество осадков для города. По словам местных жителей, в ловушке оказались не только районы в низинах, но и улицы, где последождевых подтоплений уже давно не было.

В районе бывшего завода "Дормашина" из-за ливня образовалось настоящее озеро, глубина которого достигала примерно 1,5 метра. Вода аж до крыши накрыла около двух десятков автомобилей, среди них были и джипы.

Отмечается, что в центре Николаева утонули около 20 автомобилей.

Кстати, после ливня в Заводском районе провалилась дорога. Местный житель Алексей Зеликов рассказал, что неподалеку расположен колодец, который могло "подмыть". Об этом рассказали в Contact Center при Николаевском городском совете.

В центре Николаева провалилась дорога (фото: Contact Center)

Как мы сообщали ранее, непогода наделала беды на минувших выходных сразу в нескольких областях Украины.

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