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Дощі паралізували вулиці Миколаєва: місто просто попливло, а авто тонули (відео)

Автор: Людмила Жукова

Негода в Україні наздогнала і Миколаїв. Там пройшла така сильна злива, яка повністю затопила вулиці і тим самим паралізувала місто.

Про це повідомляє видання "Новости Н".

За 30 хвилин випала рекордна кількість опадів для міста. За словами місцевих жителів, у пастці опинилися не тільки райони в низинах, а й вулиці, де подальших підтоплень вже давно не було.

У районі колишнього заводу "Дормашина" через зливи утворилося справжнє озеро, глибина якого досягала приблизно 1,5 метра. Вода аж до даху накрила близько двох десятків автомобілів, серед них були і джипи.

Відзначається, що в центрі Миколаєва потонули близько 20 автомобілів.

До речі, після зливи в Заводському районі провалилася дорога. Місцевий житель Олексій Зеліков розповів, що неподалік розташований колодязь, який могло "підмити". Про це розповіли в Contact Center при Миколаївській міській раді.

У центрі Миколаєва провалилася дорога (фото: Contact Center)

Як ми повідомляли раніше, негода наробила біди на минулих вихідних відразу в декількох областях України.

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