ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине резко изменится погода: синоптик удивила прогнозом

STYLERЖизнь    09.10.2019 - 12:38
В Украине резко изменится погода: синоптик удивила прогнозом
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Прогноз погоды обещает жителям Украины приход бабьего лета

Погода в Украине заметно улучшится уже в четверг, 10 октября. Местами воздух прогреется до +20 градусов, но в некоторых областях сохранится вероятность небольших осадков. Об этом сообщила Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Так, уже сегодня, жители многих регионов страны смогли почувствовать небольшое потепление. А ближайшей ночью заморозки почти полностью покинут Украину - вероятность сохранится лишь на крайнем востоке.

Днем ожидаются показатели +14... +20 тепла. На Западе будет прохладнее - от +12 до +16 градусов.

В Украине резко изменится погода: синоптик удивила прогнозом

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Что касается осадков, то они вероятны в западных областях вдоль северной границы. На остальных территориях будет сухо.

Омрачит начало октябрьского бабьего лета лишь сильный, а местами порывистый юго-западный ветер.

В Киеве в четверг также заметно потеплеет до +16... +18 градусов, но будет облачно. Дожди - маловероятны.

В Украине резко изменится погода: синоптик удивила прогнозом

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Климатологи анонсировали "бабье лето" в Киеве Безморозный период в Киеве продолжался почти 200 дней
Новости Украины Наталка ДиденкоПогода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь