Дожди на любой вкус: синоптик огорчила прогнозом погоды на неделю

Погода в Украине в ближайшие дни не порадует жителей сухой и солнечной погодой. Синоптик Наталка Диденко рассказала, что в ближайшую неделю ожидается только один день передышки – 12 мая, а в остальные дни будут идти дожди – от кратковременных и умеренных до сильных, с грозами. Об этом она написала в своем блоге на сайте Opinion.

Погода на выходных в большинстве областей ожидается дождливая, местами возможен сильный порывистый ветер и грозы. Как отметила Диденко, ночные дожди будут более умеренными, а дневные – более сильные. Также она сообщила, что в воскресенье, 12 мая, в западных областях наступит пауза – в течении суток в регионе будет без существенных осадков.

"Температура воздуха постепенно будет возвращаться в обычные майские границы. В дневные часы столбики термометров будут колебаться в пределах +15 +22 градуса, ночью воздух будет более свежим, +6 +14 градусов. Недавние западные заморозки маловероятны", - рассказала синоптик.

Карта погоды

Она отметила, что в начале следующей недели погода в Украине существенно не изменится. Днем ожидается +17 +23 градуса, в западных областях немного похолодает, +11 +15 градусов.

"Дожди с грозами пройдут 13-15 мая в основном в западных и северных областях, а также в Винницкой и Одесской областях. В восточной части Украины, на юге и в большинстве центральных областей ожидается сухая солнечная погода", - написала Диденко.

В Киеве окончание недели и начало следующей будет влажным, атмосферный фронт принесет дождливую погоду.

"В ночные часы осадки будут слабее, а днем дожди могут достичь умеренных значений и сопровождаться грозой. Температура воздуха в столице предполагается комфортная. Ночью она будет составлять низковатые +7 +13 градусов, в дневные часы столбики термометров поднимутся до +17 +21 градуса", - отметила синоптик.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик предупреждает об ухудшении погодных условий.

А также рассказывали о том, что синоптик сообщил, когда в Украине наступит потепление.