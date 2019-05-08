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Осадки останутся: синоптик сообщил, когда в Украине наступит потепление

STYLERЖизнь    08.05.2019 - 06:46
Осадки останутся: синоптик сообщил, когда в Украине наступит потепление
Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине обрадует жителей высокой температурой воздуха уже в конце недели

Погода в Украине в ближайшие дни будет оставаться холодной и дождливой, однако, как рассказал заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко, после 12 мая в стране существенно потеплеет. Об этом он сообщил в комментарии для издания "Апостроф".

Погода в течении мая будет оставаться прохладной, но уже с воскресенья, 12 мая, ожидается повышение температуры до +25 градусов.

"В этом году начало мая оказалось более дождливым, чем в предыдущие годы. До конца недели дожди на большей части территорий Украины будут сохраняться, но меньше осадков будет в южных областях и Приазовье. Теплее всего будет на востоке: температура воздуха будет достигать 20-25 градусов тепла. На остальной территории Украины стоит ожидать в пределах 14-19 градусов тепла", - отметил синоптик.

Он добавил, что осадки ожидаются в западных и центральных областях и до конца недели на западе будет преобладать низкая температура воздуха.

"Наиболее прохладно будет в западном регионе Украины. Там днем температура воздуха прогреется до 5-10 градусов тепла, а ночью упадет до 1-6 градусов", - добавил Прокопенко.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, температура воздуха начнет постепенно повышаться в западных, северных и центральных областях уже с 8 мая. Ночная температура воздуха до конца недели поднимется до +8 градусов, а днем начнет постепенно теплеть и в воскресенье ожидается уже +17 +19 градусов.

Осадки останутся: синоптик сообщил, когда в Украине наступит потепление

Погода в Украине 12 мая 

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали, где отступят дожди.

А также рассказывали о том, что украинцев шокировали прогнозом погоды.

Дожди, грозы и похолодание: когда из Украины уйдет непогода Синоптик предупредила о дождях и "температурных качелях" в Украине
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