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Завтра в Украине ожидаются дожди с грозами

Новости » Общество    09.05.2019 - 16:05
Завтра в Украине ожидаются дожди с грозами
Иллюстрационное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В большинстве южных областей, а ночью и на востоке страны без существенных осадков

Погода в Украине, завтра, 10 мая, будет дождливая, местами с грозами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, в большинстве южных областей, а ночью и на востоке страны без существенных осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью +6...+11 градусов, днем +​​14...+19 градусов; на высокогорье Карпат на протяжении суток +2...+7 градусов тепла.

Завтра в Украине ожидаются дожди с грозами

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что завтра в Украине ожидаются дожди, в восточных областях и на юго-востоке будет преимущественно сухая погода. Температура воздуха прогреется до +17...+20.градусов. 

В Киеве 10 мая периодически будет дождь и туман. Днем ​​температура воздуха составит +15...+17 градусов.

Напомним, сегодня, 9 мая, на востоке, в большей части центральных областей и на юге пройдут дожди, местами с грозами. А  в западной части Украины, в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях дожди прекратятся. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

 

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