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Дощі та грози: погода на довгих вихідних українців не сильно порадує

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Четвер 19 серпня 2021 14:09
Дощі та грози: погода на довгих вихідних українців не сильно порадує Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні на День Незалежності буде не найсприятливіша. У Києві очікується грози та дощ, опади пройдуть і в інших містах країни.

Свій прогноз погоди на довгі вихідні склала синоптик Наталка Діденко.

Погода на День Незалежності

Як уточнила синоптик, в столиці вранці 24 серпня буде сухо, опади очікуються тільки в другій половині дня.

"Відразу я - про синоптичне 24 серпня! Уточнені прогностичні моделі говорять нам про те, що 24 серпня в Києві очікується дощ і гроза. Вночі та вранці - опади малоймовірні, а ось вдень у вівторок, а особливо, у другій половині дня і ввечері до столиці посунеться атмосферний фронт, який і принесе періодичні грозові дощі. Це важливо, тому що багато малих і великих заходів планується на День Незалежності", - зазначила Діденко.

Також вона попередила, що 24 серпня дощі пройдуть в західних і північних областях країни. У центральних, східних, південних областях і в Криму – на День Незалежності очікується суха і сонячна погода.

Дощі та грози: погода на довгих вихідних українців не сильно порадує

Карта погоди

Погода на п'ятницю, 20 серпня

Найближчої доби в Україні також очікуються опади та посилення вітру в декількох регіонах.

"20 серпня короткочасні дощі та грози пройдуть у східній частині України, в Дніпропетровській області, в Запоріжжі та в Криму. На решті території опади малоймовірні - антициклон Fridoline старається. У центрі, на півдні та Півночі завтра посилюватиметься вітер", - розповіла синоптик.

Температура повітря в більшості областей буде комфортна і тепла, сильної спеки не очікується.

"Температура повітря в Україні в п'ятницю коливатиметься в межах +24 + 28 градусів, на Заході +21 +26 градусів, у східних областях +25 +30 градусів", - попередила Діденко.

Дощі та грози: погода на довгих вихідних українців не сильно порадує

Карта погоди

Погода в Києві

У Києві 20 серпня буде сухо, дощі малоймовірні. Протягом дня повітря в столиці прогріється до + 25 градусів.

"21, 22 і 23 серпня в Києві переважатиме суха, сонячна, тепла і комфортна погода. 24 серпня, на День Незалежності, в столиці вдень і ввечері ймовірні періодичні короткочасні грозові дощі", - написала Діденко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україну прийшов циклон з похолоданням і грозовими дощами.

А також розповідали про те, що синоптики дали прогноз погоди в Україні на День Незалежності.

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