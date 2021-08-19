Циклон Luciano несет в Украину похолодание с грозовыми дождями

Погода в Украине в четверг, 19 августа, будет определятся влиянием циклона Luciano, который подступил к Европе, принеся во многие страны существенное снижение температуры воздуха. На большей части территории Украины столбики термометров тоже опустятся, хотя жара в ряде регионов не станет спешить уходить.

Об этом передали в Укргидрометцентре .

Так, выше +30 градусов в четверг ожидается в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, а вот в Днепропетровской, Запорожской Полтавской и Херсонской областях, а также в Крыму температура воздуха тоже будет довольно высокая - от +27 до +29 градусов. При этом в указанных регионах пройдут грозовые дожди, ожидается усиление ветра.

Метеорологи предупреждают, что местами вероятны шквалы и даже град.

Также дождливо будет в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях.

Осадки не прогнозируются в западных, северных и некоторых центральных регионах. Но там посвежеет - температура воздуха будет около +22... +24 градусов в дневное время.

Как отметили синоптики, из-за циклона в Украине резкое похолодание уже почувствовали жители западных, северных и Винницкой областей и на протяжении следующих двух суток более прохладный воздух распространится по всей территории страны.

Такое развитие погодной ситуации подтверждают карты синоптиков. Так, до конца недели жара в восточных областях спадет, и в целом термометры будут колебаться между показателями +21... +27 градусов везде.

В пятницу, 20 августа, грозовые дожди пройдут на всем Левобережье. В субботу, 21 августа, осадками накроет также и западные области. В воскресенье, 22 августа, дожди останутся только в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Карта погоды в Украине на 20 августа (фото: meteo.gov.ua)

Карта погоды в Украине на 21 августа (фото: meteo.gov.ua)

Карта погоды в Украине на 22 августа (фото: meteo.gov.ua)