Дожди с грозами: синоптики рассказали, в каких областях будет непогода

Погода в Украине 4 октября будет неоднозначной. Атмосферный фронт уже сегодня, 3 октября, вечером придет к Северу Украины. Завтра на Западе дожди притихнут, обойдется переменной облачностью. Об этом свидетельствуют данные украинского гидрометцентра.

А на остальной территории вместе с прохождением фронта пройдут умеренные дожди. При этом в некоторых областях ожидаются сильные дожди с грозами.

В западной части Украины температура воздуха составит +10… +12 градусов. Здесь осадки не ожидаются. При этом теплее всего будет в Ужгороде - там градусники поднимутся до +15.

Погода в Украине 4 октября (метеокарта: meteo.gov.ua)

На Востоке страны будет тепло, но с дождями и грозами. В Луганской области ожидается +23… +25, в Донецкой и Харьковской - +22…+24.

На Севере Украины также дожди. Здесь температура воздуха составит +12… +14 градусов.

В Центральной части Украины также пройдут дожди. В Днепропетровской области ожидается +19… +21, в Кировоградской - +15… +17, в Черкасской - +12… +14.

На Юге Украины также дожди. В Одесской области +15.. +17, в Николаевской - +17… +19, в Херсонской области теплее всего - +22… +24.

В оккупированном Крыму также без осадков. Днем воздух прогреется до +24 градусов.

В Киеве завтра дождь, температура воздуха будет колебаться от 11 до 13 градусов тепла. Ветер северно-западных 7-12 метров за секунду.