Дощі з грозами: синоптики розповіли, в яких областях буде негода

Погода в Україні 4 жовтня буде неоднозначною. Атмосферний фронт вже сьогодні, 3 жовтня, ввечері прийде до Півночі України. Завтра на Заході дощі притихнут, обійдеться мінливою хмарністю. Про це свідчать дані українського гідрометцентру.

А на решті території разом з проходженням фронту пройдуть помірні дощі. При цьому в деяких областях очікуються сильні дощі з грозами.

У західній частині України температура повітря становитиме +10... +12 градусів. Тут опади не очікуються. При цьому найтепліше буде в Ужгороді - там термометри піднімуться до +15.

Погода в Україні 4 жовтня (метеокарта: meteo.gov.ua)

На Сході країни буде тепло, але з дощами і грозами. У Луганській області очікується +23... +25, у Донецькій та Харківській - +22...+24.

На Півночі України також дощі. Тут температура повітря становитиме +12... +14 градусів.

В Центральній частині України також пройдуть дощі. У Дніпропетровській області очікується +19... +21, у Кіровоградській - +15... +17, у Черкаській - +12... +14.

На Півдні України також дощі. В Одеській області +15.. +17, у Миколаївській - +17... +19, у Херсонській області найтепліше - +22... +24.

В окупованому Криму також без опадів. Вдень повітря прогріється до +24 градусів.

У Києві завтра дощ, температура повітря буде коливатися від 11 до 13 градусів тепла. Вітер північно-західних 7-12 метрів за секунду.