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Дожди с грозами: синоптики рассказали, где будет непогода в Украине

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Вторник 10 августа 2021 07:02
Дожди с грозами: синоптики рассказали, где будет непогода в Украине Фото: погода в Украине будет дождливой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Styler

Погода в Украине 10 августа 2021 года ожидается дождливой. При этом осадки пройдут во многих регионах. Гораздо меньше областей, которые сегодня останутся сухими.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В западных областях дождя только не будет в Волынской и Ровенской областях. При этом там температура воздуха составит +24+26. Во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Тернопольской областях дожди и +24+26. В Закарпатской области +27+29.

На севере дожди, но будет жарко. В Черниговской и Сумской областях +27+29.

В центральной части Украины дождя не будет только в Кировоградской области (+28+30). В Черкасской и Полтавской областях дождь с грозой и тоже +28+30. В Днепропетровской области +29+31.

На востоке дожди. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях +30+32.

На юге дождя не будет только в Одесской области (+30+32). В Запорожской, Херсонской и Николаевской областях тоже +30+32, но будут осадки.

В Крыму дождь с грозой и +29+31.

В Киеве также пройдет дождь. Температура воздуха составит +28+30. Будет дуть северный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Дожди с грозами: синоптики рассказали, где будет непогода в Украине

Погода в Украине 10 августа (погодная карта: meteo.gov.ua)

Напомним, на Украину надвигается атмосферный фронт. Как изменится погода на неделе.

Мы также писали о том, в Украину идет затяжное похолодание.

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