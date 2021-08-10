ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дощі з грозами: синоптики розповіли, де буде негода в Україні

Новость на русском →
Вівторок 10 серпня 2021 07:02
Дощі з грозами: синоптики розповіли, де буде негода в Україні Фото: погода в Україні буде дощовою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Styler

Погода в Україні 10 серпня 2021 року очікується дощової. При цьому опади пройдуть у багатьох регіонах. Набагато менше областей, які сьогодні залишаться сухими.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У західних областях дощу тільки не буде у Волинській та Рівненській областях. При цьому там температура повітря становитиме +24+26. У Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Тернопільській областях дощі та +24+26. У Закарпатській області +27+29.

На півночі дощі, але буде спекотно. У Чернігівській і Сумській областях +27+29.

У центральній частині України дощу не буде тільки в Кіровоградській області (+28+30). У Черкаській і Полтавській областях дощ з грозою і теж +28+30. У Дніпропетровській області +29+31.

На сході дощі. У Луганській, Донецькій і Харківській областях +30+32.

На півдні дощу не буде тільки в Одеській області (+30+32). У Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях теж +30+32, але будуть опади.

У Криму дощ з грозою і +29+31.

У Києві також дощитиме. Температура повітря складе +28+30. Дутиме північний вітер зі швидкістю 3-8 м/с.

Дощі з грозами: синоптики розповіли, де буде негода в Україні

Погода в Україні 10 серпня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, на Україну насувається атмосферний фронт. Як зміниться погода на тижні.

Ми також писали про те, в Україну йде затяжне похолодання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода
LITE
Слава Камінська відпочила в Одесі з екс-чоловіком і приховала це: "аура загадковості"
Слава Камінська відпочила в Одесі з екс-чоловіком і приховала це: "аура загадковості"