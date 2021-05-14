Дожди с грозами и летняя жара: синоптики удивили прогнозом погоды на выходные

Погода в Украине в ближайшие выходные порадует высокими, почти уже летними температурами воздуха. Однако часть областей будет заливать дождями и возможны сильные грозы.

Что ждет украинцев в ближайшие выходные, рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что в субботу зонтики пригодятся жителями западных и северных областей, а в воскресенье – на западе, юге и частично на востоке страны.

"Дожди в субботу ожидаются на Западе и Севере Украины. В воскресенье дожди пройдут опять-таки на Западе, появятся в южной части и местами в Харьковской области. Все области, которые оказались вне списка – в течении 15-16 мая существенных осадков не ожидают", - сообщила синоптик.

Ветер на выходных ожидается юго-западный с переходом в воскресенье в юго-восточный, небольшой или умеренный. А вот в воскресенье на западе возможен порывистый.

"Почти лето придет на выходных на Восток Украины, там прогнозируется +25 +28 градусов. В центральной части +20 +25 градусов, на Севере на протяжении дня +18 +23 градуса. В южной части +22 +27 градусов, в Одесской области +20 +24 градуса. В западных областях +16 +22 градуса", - рассказала Диденко.

В Киеве на выходных пройдет гроза, но будет тепло. А похолодание придет в начале недели.

"В Киеве в субботу пройдет дождь, возможна гроза. Температура воздуха +19 +21 градус. В воскресенье преимущественно сухо. Температура воздуха +21 +23 градуса. Понедельник в Киеве ожидается дождевым и с небольшим похолоданием", - предупредила синоптик.

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