ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украину ворвется лето с сильными грозами: синоптики обновили прогнозы

Новина українською →
Четверг 13 мая 2021 20:41
В Украину ворвется лето с сильными грозами: синоптики обновили прогнозы Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшую неделю порадует высокими температурами и почти уже летней погодой. Однако во всех регионах страны синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщается на сайте Gismeteo.ua.

На востоке температура воздуха с пятницы пойдет вверх и в дневные часы ожидается повышение до +24 +25 градусов. Грозы пройдут в пятницу и субботу, а потом с понедельника синоптики прогнозируют сильные дожди и грозы до конца недели. Ночная температура тоже пойдет вверх, до +12 +17 градусов.

В южных областях сухо будет только в пятницу и субботу, с воскресенья зарядят дожди, возможны сильные грозы. Температура воздуха ночью поднимется до +13 +15 градусов, днем прогреется до +19 градусов, а в конце следующей недели до +22 градусов.

Север страны будет заливать дождями и грозами с пятницы, 14 мая. Небольшую передышку можно ожидать только после 20 мая. Ночная температура будет колебаться от +11 до +14 градусов, днем столбики термометров будут показывать от +18 до +22 градусов.

На западе Украины в ближайшую неделю будет прохладно, температура в дневное время не превысит +15 +19 градусов. На следующей недели ожидается небольшое похолодание 18-20 мая, днем температура упадет до +14 +15 градусов. Ночью в регионе ожидается от +9 до +11 градусов. В пятницу будет сухо, а с 15 мая синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

В Киеве с пятницы будут идти дожди, возможны грозы и погода начнет улучшаться только в конце следующей недели. Температура воздуха с субботы пойдет вверх, ночью в столице будет от +11 до +14 градусов, днем ожидается от +18 до +23 градусов.

В Украину ворвется лето с сильными грозами: синоптики обновили прогнозыВ Украину ворвется лето с сильными грозами: синоптики обновили прогнозыВ Украину ворвется лето с сильными грозами: синоптики обновили прогнозыВ Украину ворвется лето с сильными грозами: синоптики обновили прогнозыВ Украину ворвется лето с сильными грозами: синоптики обновили прогнозыКарты погоды в Украине с 14 по 22 мая

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики ошарашили новым прогнозом погоды.

А также рассказывали о том, что в Украину придет долгожданное тепло.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Гидрометцентр Погода
LITE
Больше не скрывают: девушка Леонардо Ди Каприо публично выразила чувства возлюбленному
Больше не скрывают: девушка Леонардо Ди Каприо публично выразила чувства возлюбленному