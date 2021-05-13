В Украину ворвется лето с сильными грозами: синоптики обновили прогнозы

Погода в Украине в ближайшую неделю порадует высокими температурами и почти уже летней погодой. Однако во всех регионах страны синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

На востоке температура воздуха с пятницы пойдет вверх и в дневные часы ожидается повышение до +24 +25 градусов. Грозы пройдут в пятницу и субботу, а потом с понедельника синоптики прогнозируют сильные дожди и грозы до конца недели. Ночная температура тоже пойдет вверх, до +12 +17 градусов.

В южных областях сухо будет только в пятницу и субботу, с воскресенья зарядят дожди, возможны сильные грозы. Температура воздуха ночью поднимется до +13 +15 градусов, днем прогреется до +19 градусов, а в конце следующей недели до +22 градусов.

Север страны будет заливать дождями и грозами с пятницы, 14 мая. Небольшую передышку можно ожидать только после 20 мая. Ночная температура будет колебаться от +11 до +14 градусов, днем столбики термометров будут показывать от +18 до +22 градусов.

На западе Украины в ближайшую неделю будет прохладно, температура в дневное время не превысит +15 +19 градусов. На следующей недели ожидается небольшое похолодание 18-20 мая, днем температура упадет до +14 +15 градусов. Ночью в регионе ожидается от +9 до +11 градусов. В пятницу будет сухо, а с 15 мая синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

В Киеве с пятницы будут идти дожди, возможны грозы и погода начнет улучшаться только в конце следующей недели. Температура воздуха с субботы пойдет вверх, ночью в столице будет от +11 до +14 градусов, днем ожидается от +18 до +23 градусов.

Карты погоды в Украине с 14 по 22 мая