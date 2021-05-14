Дощі з грозами та літня спека: синоптики здивували прогнозом погоди на вихідні

Погода в Україні в найближчі вихідні порадує високими, майже вже літніми температурами повітря. Однак частину областей буде заливати дощами та можливі сильні грози.

Що чекає українців найближчими вихідними, розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що в суботу парасольки стануть в пригоді жителями західних і північних областей, а в неділю – на Заході, Півдні та частково на сході країни.

"Дощі в суботу очікуються на Заході та півночі України. У неділю дощі пройдуть знову-таки на Заході, з'являться в південній частині та місцями в Харківській області. Всі області, які опинилися поза списком - протягом 15-16 травня істотних опадів не очікують", - повідомила синоптик.

Вітер на вихідних очікується південно-західний з переходом в неділю в південно-східний, невеликий або помірний. А ось в неділю на заході можливий поривчастий.

"Майже літо прийде на вихідних на схід України, там прогнозується +25 +28 градусів. У центральній частині + 20 +25 градусів, на півночі протягом дня +18 + 23 градуси. У південній частині + 22 +27 градусів, в Одеській області +20 + 24 градуси. У західних областях + 16 + 22 градуси", - розповіла Діденко.

У Києві на вихідних пройде гроза, але буде тепло. А похолодання прийде на початку тижня.

"У Києві в суботу пройде дощ, можлива гроза. Температура повітря + 19 + 21 градус. У неділю переважно сухо. Температура повітря + 21 + 23 градуси. Понеділок у Києві очікується дощовим і з невеликим похолоданням", - попередила синоптик.

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