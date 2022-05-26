Дождевая вода и пачка вафель: история, как тяжелораненый боец четыре дня пролежал один и выжил

История спасения бойца

Во время тяжелого боя с захватчиками ранило нашего воина, вышло так, что ВСУ отступили и парень остался. Вскоре и оккупанты начали отступление.

"При выходе нашли бойца, которого во время боя ранили. В горячке боя подразделение отступило, а парня оставили. Вышло так, что и враг отступил", - рассказал военный.

В результате четыре дня Дмитрий провел в посадке сам. Он наложил турникет и остановил кровь, но от ранения ослаб и самостоятельно выйти к своим позициям не смог.

Ему удалось найти глиняную яму, где задержалась дождевая вода и пачку вафель, и этого ему хватило, чтобы продержаться все это время.

"Как мы его вытаскивали это отдельная история. Одного бойца отправил в позиции по врачу, а еще с тремя транспортировали его более 3 км", - поделился деталями Бугель.

Медики оказали помощь и отправили Дмитрия в госпиталь.

"Рад знакомству с Дмитрием. Очень мужественный человек, который смог выдержать эти 4 дня. Даже не представляю, как он смог выдержать и выжить в этой ситуации", - резюмировал побратим.

Тяжело раненый украинский боец выжил (фото: facebook.com/bugel.max)