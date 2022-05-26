UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дождевая вода и пачка вафель: история, как тяжелораненый боец четыре дня пролежал один и выжил

Фото: Украинский военный остался жив после тяжелого ранения (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В боях за Украину нашему бойцу удалось выжить, несмотря на тяжелое ранение. Он четыре дня провел сам в лесопосадке, но вскоре ему на помощь пришли побратимы.

Об этой истории рассказал на Facebook боец Максим Бугель.

История спасения бойца

Во время тяжелого боя с захватчиками ранило нашего воина, вышло так, что ВСУ отступили и парень остался. Вскоре и оккупанты начали отступление.

"При выходе нашли бойца, которого во время боя ранили. В горячке боя подразделение отступило, а парня оставили. Вышло так, что и враг отступил", - рассказал военный.

В результате четыре дня Дмитрий провел в посадке сам. Он наложил турникет и остановил кровь, но от ранения ослаб и самостоятельно выйти к своим позициям не смог.

Ему удалось найти глиняную яму, где задержалась дождевая вода и пачку вафель, и этого ему хватило, чтобы продержаться все это время.

"Как мы его вытаскивали это отдельная история. Одного бойца отправил в позиции по врачу, а еще с тремя транспортировали его более 3 км", - поделился деталями Бугель.

Медики оказали помощь и отправили Дмитрия в госпиталь.

"Рад знакомству с Дмитрием. Очень мужественный человек, который смог выдержать эти 4 дня. Даже не представляю, как он смог выдержать и выжить в этой ситуации", - резюмировал побратим.

Тяжело раненый украинский боец выжил (фото: facebook.com/bugel.max)

Как мы ранее писали, боец с "Азовстали" сделал своей девушке предложение, находясь в самом аду.

Читайте также, как украинский защитник написал стих, который трогает до слез.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины