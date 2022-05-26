Дощова вода і пачка вафель: історія, як важкопоранений боєць пролежав чотири дні один та врятувався

Історія порятунку бійця

Під час важкого бою із загарбниками поранило нашого воїна, вийшло так, що ЗСУ відступили і хлопець залишився. Незабаром і окупанти почали відступ.

"При виході знайшли бійця, якого під час бою поранили. У гарячці бою підрозділ відступив, а хлопця залишили. Вийшло так, що і ворог відступив", - розповів військовий.

В результаті чотири дні Дмитро провів у посадці сам. Він наклав турнікет і зупинив кров, але від поранення ослаб і самостійно вийти до своїх позицій не зміг.

Йому вдалося знайти глиняну яму, де затрималася дощова вода і пачку вафель, і цього йому вистачило, щоб протриматися весь цей час.

"Як ми його витягували це окрема історія. Одного бійця відправив у позиції по лікарю, а ще з трьома транспортували його понад 3 км", - поділився деталями Бугель.

Медики надали допомогу і відправили Дмитра у шпиталь.

"Радий знайомству з Дмитром. Дуже мужня людина, яка змогла витримати ці 4 дні. Навіть не уявляю, як він зміг витримати і вижити в цій ситуації", - резюмував побратим.

Важко поранений український боєць вижив (фото: facebook.com/bugel.max)