Дождались: в сети активно обсуждают приход Starbucks в Украину

В Украине теперь официально можно купить кофе известного бренда Starbucks.
Как стало известно недавно, для украинских потребителей будут доступны четыре вида кофе, в том числе три вида молотого и один – зерновой:
молотый кофе House Blend – бленд отборных зерен кофе из Латинской Америки среднего уровня обжаривания;
молотый кофе Espresso Roast – кофе темной обжарки с насыщенным вкусом и карамельными нотками.
Кофе Starbucks теперь можно будет пить дома (фото: starbucks.com)
В сети активно обсуждают приход Starbucks в нашу страну. Большинство юзеров радуются тому, что пить всемирно популярный напиток теперь можно будет даже дома. Вот как украинцы реагируют в комментариях на появление известного кофейного бренда:
Пила в Кракове Старбакс. Очень вкусный, его можно без сахара даже пить. Надеюсь, у нас тоже такой же будет, а не подделка какая-то.
Купили упаковку такого кофе в зернах, думали - сейчас кайфонем от вкуса. Самый обычный кофе... И цена обычная.
Я очень люблю кофе Starbucks. И аромат, и атмосферу, и их отношение к людям, и сам Бренд, очень уважаю людей, которые его создавали.
Впервые я посетила Starbucks в 2005 году, меня очаровала сама атмосфера этого места, туда хотелось возвращаться.
Не сказал бы, что чем-то особенный этот кофе. У нас есть и лучше.