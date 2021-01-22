Дочекались: в мережі активно обговорюють прихід Starbucks в Україну 

В Україні тепер офіційно можна придбати каву відомого бренду Starbucks.
Як стало відомо нещодавно, для українських споживачів будуть доступні чотири види кави, зокрема три види меленої та один – зернової:
мелена кава House Blend – бленд відбірних зерен кави із Латинської Америки середнього рівня обсмажування;
мелена кава Espresso Roast – кава темного обсмажування з насиченим смаком і карамельними нотками.
Каву Starbucks тепер можна буде пити вдома (фото: starbucks.com)
У мережі активно обговорюють прихід Starbucks до нашої країни. Більшість юзерів радіють тому, що пити всесвітньо популярний напій тепер можна буде навіть вдома. Ось як українці реагують в коментарях на появу відомого кавового бренду в країні:
Пила в Кракові Старбакс. Дуже смачний, його можна без цукру навіть пити. Сподіваюся, у нас теж такий же буде, а не підробка якась.
Купили упаковку такої кави в зернах, думали - зараз кайфонемо від смаку. Сама звичайна кава... Та й ціна звичайна.
Я дуже люблю каву Starbucks. І аромат, і атмосферу, і їх ставлення до людей, і сам Бренд, дуже поважаю людей, які його створювали.
Вперше я відвідала Starbucks в 2005 році, мене зачарувала сама атмосфера цього місця, туди хотілося повертатись.
Не сказавши би, що чимось особлива ця кава. У нас є і краща.